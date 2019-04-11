Казанский "Зенит" выиграл "Матч года" у "Перуджи" и вышел в финал Лиги Чемпионов
"Матч жизни", "Скрытый финал", "Звездные войны", как только не называли противостояние казанского "Зенита" и итальянской "Перуджи" в полуфинале волейбольной Лиги Чемпионов. Все, в общем-то, понятно. "Зенит" - выигрывал последние 4 Лиги чемпионов, а "Перуджа" собрала под своими знаменами фактически сборную мира во главе с бывшим казанцем Вильфредо Леоном.
В первом матче в Италии "Зенит" взял верх в пяти партиях, а это значит, что в ответном матче подопечным Алекно достаточно было просто выиграть, с любым счетом.
Вот только начало матча на позитивный лад не настраивало. "Перуджа" взяла первый сет 25:22. Во второй партии борьба шла до самого конца. В итоге удача повернулась лицом к "Зениту" - 25:23.
В третьей партии казанцы оторвались на четыре очка, но удержать перевес не смогли - довели до нервной концовки. Впрочем, последнее слово вновь было за казанцами - 25:23. Четвертый сет прошел по схожему сценарию. Хозяева вновь разбазарили преимущество, но в концовке все же вырвали победу - 26:24.
В итоге 3:1 - победа "Зенита". Таким образом, казанцы вышли в финал Лиги Чемпионов, который состоится в Берлине 18 мая. Соперником "Зенита" станет еще один итальянский клуб - "Чивитанова".
ИСТОЧНИК KP.RU