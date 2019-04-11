В Чувашии женщину обвинили в убийстве новорожденной дочери

СЕГОДНЯ 13:58 2019-04-11T13:58:08+03:00

По факту гибели младенца было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Тело малышки нашли в пакете, который был спрятан в сточной яме

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В больницу Шумерли доставили 34-летнюю женщину с плохим самочувствием. Во время осмотра врачи заподозрили, что пациентка недавно родила, но ребенка при ней не было.

Прибывшим полицейским горожанка призналась, что днем в бане своего частного дома родила живую девочку. Затем она положила ребенка в полиэтиленовые пакеты и спрятала в сточную яму. Как позднее показала экспертиза, ребенок погиб от удушья.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка", - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU