2019-04-11T12:43:41+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара пострадал бездомный

Его госпитализировали с 40% ожогов тела
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Пожар на площадке возле теплотрассы около дома №105 на улице Фатыха Амирхана в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана произошел 10 апреля в 20.24.

Очевидцы вызвали спасателей, увидев, что дымит груда мусора. К моменту прибытия пожарных открытым огнем горели отходы на открытой площадке возле теплотрассы.

Во время тушения огня на расстоянии пяти метров обнаружили мужчину. Он рассказал, что получил ожоги. Его передали медикам.

- В результате пожара пострадал 52-летний гражданин без определенного места жительства, - сообщили в МЧС Татарстана. - С термическими ожогами туловища и верхних конечностей 3 степени (40%) он госпитализирован в ожоговое отделение РКБ. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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