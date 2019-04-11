2019-04-11T10:54:22+03:00
Общество

В Татарстане увековечат память экс-председателя Госсовета республики Василия Лихачева

В каком виде это будет сделано пока неизвестно
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба КПРФФото: пресс-служба КПРФ
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Стало известно, что в Татарстане увековечат память бывшего вице-президента и председателя Госсовета республики Василия Лихачева. Напомним, он скончался на 68 году в жизни в понедельник, 8 апреля.

В каком виде будет увековечена память Лихачева пока неизвестно, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на официального представителя Казанского Кремля Лилию Галимову. Отмечается, что все будет организовано достойно, с учетом масштаба его личности, того вклада, который он внес в становление и развитие Татарстана.

Отметим, Василия Лихачева похоронили на территории Арского кладбища в Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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