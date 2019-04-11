2019-04-11T11:50:22+03:00
Дом. Семья

В Татарстане сотрудники МЧС выехали спасать человека, а вместо него вытащили из ледяной воды собаку

На место происшествия был отправлено судно на воздушной подушке
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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10 апреля, в 11.45 очевидец позвонил в службу "112" и сообщил, что видит, как в казанском поселке Аракчино напротив Яхтклуба на Волге тонет человек. На место сразу выдвинулись инспекторы ГИМС и спасатель ЗПСО, которые находились на судне на воздушной подушке "Славир".

Прибыв на место, они обследовали акваторию реки, но не нашли человека. Вместо него в промоине барахталась собака. Пса извлек из ледяной воды спасатель в гидрокостюме, вытащил ее на поверхность. Животное обогрели в кабине судна на воздушной подушке, довезли до берега и отпустили на волю, сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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