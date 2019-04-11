Мэр Казани сообщил о создании в городе программы по поддержке самозанятых

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-11T10:13:13+03:00

Таковых в столице Татарстана официально зарегистрировано уже более 3 тысяч человек

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Мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с самозанятыми города сообщил, что в столице Татарстана для их поддержки будет создана специальная программа. По его словам, она будет работать до тех пор, пока на федеральном уровне не появится соответствующий закон, который будет регулировать деятельность самозанятых в России.

Таковых, к слову, официально уже зарегистрированных в Казани числится уже более 3 тысяч человек. В целом же в Татарстане самозанятых порядка 7 тысяч.

Также на встрече Ильсур Метшин пообещал рассмотреть вопрос о предоставлении торговых точек в парках и скверах летом для самозанятых, ввести мораторий на штрафы за неправильное оформление вывесок, а также решить тему предоставления субсидированных кредитов, например, для самозанятых в сфере туризма.

Напомним, Татарстан стал одним из пилотных регионов России, где труд самозанятых решили легализовать и с 1 января 2019 года обложить маленьким, но все же налогом.

ИСТОЧНИК KP.RU