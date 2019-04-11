2019-04-11T10:43:05+03:00
Происшествия

В Казани огласили приговор компании молодых людей, которые напали на полицейских и тем пришлось отстреливаться

Чтобы избежать наказания осужденные пытались оговорить задержавших их правоохранителей [видео]
Лика ИСАЕВА
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Суд признал всех четверых виновными в применении насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей.Суд признал всех четверых виновными в применении насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Советском районном суде вынесли приговор четверым жителям Казани, напавшим 25 июля 2018 года на патрульный экипаж полиции. Для того, чтобы усмирить 24-летнего Рамиля Халикова, 32-летнего Фениля Тазюкова, 36-летнего Рауфджона Саттарова и 37-летнего Фаниса Давлеева, пришлось применить табельное оружие и ранить двух нападавших.

В отношении компании, устроивших ночные разборки во дворе жилого дома и пытавшихся также задушить полицейского, возбудили уголовные дела. После чего Тазюков и Давлеев написали заявление о том, что полицейские их избили во время задержания, но доследственная проверка это не подтвердила. В итоге их обвинили в ложном доносе, а Тазюков вместе с Халиковым получили еще по обвинению в оскорблении представителей власти.

В итоге суд признал всех четверых виновными в применении насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей. Халиков, Давлеев и Тазюков получили по 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении, им назначены штрафы по 25 тысяч, 60 тысяч и 175 тысяч рублей соответственно. Саттаров два года проведет в той же колонии-поселении, но без выплаты штрафа.

Нападения на полицейских со стрельбой в Казани.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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