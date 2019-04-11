В Набережных Челнах задымился трамвай
Минувшим вечером в Набережных Челнах произошел инцидент в одном из трамваев. Прямо во время движения пассажиры почувствовали резкий запах гари. Некоторые из очевидцев сообщили, что видели искры.
О случившемся сообщили водителю, который сразу же остановил трамвай. Пассажиры покинули вагон, а водитель попытался справиться с возникшим пламенем при помощи огнетушителя.
Как сообщили в управлении молодежной политики татарстанского автограда, инцидент с трамваем действительно был. Вот только последствия были не такими серьезными, как описывали в некоторых группах в соцсетях.
Оказалось, что произошло задымление от тормозных колодок. Трамвай спустя 30 минут уже был на ходу. Таким образом, движение было восстановлено в кратчайшие сроки.
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В Набережных Челнах задымился трамвай.
ИСТОЧНИК KP.RU
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