СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-11T09:53:55+03:00

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Минувшим вечером в Набережных Челнах произошел инцидент в одном из трамваев. Прямо во время движения пассажиры почувствовали резкий запах гари. Некоторые из очевидцев сообщили, что видели искры.

О случившемся сообщили водителю, который сразу же остановил трамвай. Пассажиры покинули вагон, а водитель попытался справиться с возникшим пламенем при помощи огнетушителя.

Как сообщили в управлении молодежной политики татарстанского автограда, инцидент с трамваем действительно был. Вот только последствия были не такими серьезными, как описывали в некоторых группах в соцсетях.

Оказалось, что произошло задымление от тормозных колодок. Трамвай спустя 30 минут уже был на ходу. Таким образом, движение было восстановлено в кратчайшие сроки.

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В Набережных Челнах задымился трамвай.

ИСТОЧНИК KP.RU