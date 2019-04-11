2019-04-11T08:31:53+03:00
Общество

В Татарстане разрешение на охоту можно получить через МФЦ

Об этом сообщили в государственном комитете республики по биологическим ресурсам
Лика ИСАЕВА
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Разрешение на охоту можно получить в МФЦРазрешение на охоту можно получить в МФЦФото: Из материалов пресс-службы
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Нововведения для охотников Татарстана: теперь получить разрешение на охоту в общедоступных охото-угодьях на весенний сезон можно получить в многофункциональных центрах (МФЦ) республики.

С 13 апреля филиалы МФЦ РТ начнут прием заявлений согласно графика их работы. Разрешение можно получить в любом филиале независимо от района предполагаемой охоты. Для получения этого разрешение необходимо предоставить определенный пакет документов: заявление, оригинал паспорта, охотничий билет, квитанцию об уплате госпошлины за выдачу разрешения (оригинал), квитанцию об уплате сбора за пользование объектами животного мира (в случае охоты на виды животных, в отношении которых установлены ставки сборов) (оригинал).

Получить разрешение могут люди и по доверенности в простой письменной форме и документа, удостоверяющего личность.

Напомним, что весенняя охота на пернатую дичь начнется в 00.00 часов 27 апреля и продлится до 24.00 часов 6 мая. Установлены часы покоя ежедневно с 10.00 часов до 17.00 часов. В это время охота запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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