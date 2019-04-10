СУ СКР Татарстана: казанец устроил поножовщину и пошел стирать одежду

СЕГОДНЯ 19:10 2019-04-10T19:10:52+03:00

Один человек погиб еще один ранен

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Накануне в доме на улице Чуйкова столицы Татарстана на лестничной площадке 6 этажа был обнаружен труп 35-летнего мужчины с тремя ножевыми ранениями. Также из этого дома в больницу с изрезанными руками был доставлен и сосед-ровесник убитого. По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «убийство» и «покушение на убийство».

По подозрению в совершении перечисленного был задержан 34-летний уже не раз судимый житель подъезда, в котором нашли труп. Мужчина от дачи показаний отказался.

При этом правоохранители застали его в квартире за стиркой окровавленной одежды. По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт. В ходе которого задержанный расправился со своими соседями с помощью ножа. На шум драки на лестничную площадку вышли соседи, они-то и вызывали полицию.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU