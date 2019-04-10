2019-04-10T18:50:46+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле депутата будут судить за обман дольщиков на 153,5 миллиона рублей

В уголовном деле насчитывается 88 потерпевших
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: СУ СКР Марий ЭлФото: СУ СКР Марий Эл
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61-летнего жителя Казани, который является депутатом одного из населенных пунктов Медведевского района Марий Эл обвиняют в обмане дольщиков и невыплате зарплаты.

Как следует из материалов уголовного дела, депутат, также являясь директором йошкаролинской стройфирмы, растратил деньги, полученные на возведение жилого дома. В 2015 году зная, что он так и не будет достроен, народный избранник все равно заключал договора с дольщиками, в том числе и юрлицами. При этом деньги он продолжал тратить на все, что угодно кроме стройки дома.

В результате обманутыми оказались 87 участников долевого строительства. Сумма ущерба превысила 153,5 миллиона рублей.

Мало того, обвиняемый, являясь директором другой фирмы, с декабря 2016 по май 2017 года не выдавал зарплату одному из сотрудников. Задолженность составила 44 тысячи рублей.

- Расследование данного уголовного дела завершено и все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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