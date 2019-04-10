2019-04-10T18:35:11+03:00
Общество

С 30 апреля в Татарстане стартует летняя навигация-2019 по Волге и Каме

На пригородных маршрутах будут работать 9 теплоходов и 4 скоростных метеора
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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Минтранс Татарстана сообщает – летнюю навигацию-2019 в республике планируется открыть 30 апреля.

Сейчас идет доукомплектование экипажей судов и ремонт последних. На пригородных маршрутах будут работать 9 теплоходов и 4 скоростных метеора. 2/3 теплоходов уже готовы к навигации.

Местные рейсы сохранены идентично 2018 году. Так, из речпорта Казани будут ходить пассажирские суда до Садовой с заходом в Студенец, до села Печищи с заходом в Верхний Услон, до Ташевки, Шеланги и Кзыл Байрака с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и Гребени.

Также в планах запустить рейсы от Казани до Свияжска, скоростных линии из до Болгара и Тетюш. Кроме того, из речного порта Чистополя будут организованы рейсы до Красного Яра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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