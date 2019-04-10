2019-04-10T19:17:36+03:00
Общество

В Татарстане вице-премьер РФ Дмитрий Козак встретился с победителем «Дакар-2019» - командой «КАМАЗ-мастер»

Гостя в аэропорту Бегишево встречал президент рсепубликик Рустам Минниханов [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту среду в аэропорт Бегишево приземлился самолет с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: president.tatar.ru

Фото: president.tatar.ru

Цель визита федерального чиновника – проведение заседания оргкомитета по подготовке и празднованию 50-летнего юбилея набережночелнинского завода «КАМАЗ».

Фото: president.tatar.ru

Фото: president.tatar.ru

Он уже побывал в цехах автогиганта и ознакомился с благоустройством татарстанского автограда. В том числе посетил набережную Габдуллы Тукая и вместе с Рустамом Миннихановым возложили в местном парке Победы цветы к памятнику воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Фото: president.tatar.ru

Фото: president.tatar.ru

- Сегодня Набережные Челны и градообразующее предприятие готово к проведению праздника. Это превосходит все мои ожидания, - заявил Козак.

Также вице-премьер РФ встретился с победителем «Дакар-2019» - командой «КАМАЗ-мастер».

Фото: president.tatar.ru

Фото: president.tatar.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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