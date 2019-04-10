В Татарстане вице-премьер РФ Дмитрий Козак встретился с победителем «Дакар-2019» - командой «КАМАЗ-мастер»
В эту среду в аэропорт Бегишево приземлился самолет с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Фото: president.tatar.ru
Цель визита федерального чиновника – проведение заседания оргкомитета по подготовке и празднованию 50-летнего юбилея набережночелнинского завода «КАМАЗ».
Фото: president.tatar.ru
Он уже побывал в цехах автогиганта и ознакомился с благоустройством татарстанского автограда. В том числе посетил набережную Габдуллы Тукая и вместе с Рустамом Миннихановым возложили в местном парке Победы цветы к памятнику воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Фото: president.tatar.ru
- Сегодня Набережные Челны и градообразующее предприятие готово к проведению праздника. Это превосходит все мои ожидания, - заявил Козак.
Также вице-премьер РФ встретился с победителем «Дакар-2019» - командой «КАМАЗ-мастер».
Фото: president.tatar.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU