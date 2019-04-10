Андрей Костин не верит в то, что ВСМ «Москва-Казань» будет построена в ближайшие 30 лет
Российский банкир и финансист Андрей Костин считает, что в ближайшие 30 лет в России не появится высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва-Казань». Об этом сообщает ТАCС.
Свое заявление Костин объяснил тем, что такие типа дорог слишком дороги для России. Он напомнил, что страна не стала ближе к космосу, так как у нее нет для этого должных средств, а также материалов для расширения экспансии с Земли.
Напомним, ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин не одобрил проект создания первого участка ВСМ «Москва-Казань». Позже, правда, официальный представитель Дмитрий Песков Кремля опроверг эту информацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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