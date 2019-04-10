В Татарстане огласили приговор водителю, по чьей вине в ДТП погиб его брат-близнец
В Зеленодольске 20-летнего водителя признали виновным в смертельном ДТП.
Как установил суд, ночью 5 декабря на улице Пионерской села Ремплер Зеленодольского района, управляя автомобилем ВАЗ-21093, парень вез трех пассажиров, в том числе и своего брата-близнеца.
Молодой водитель не учел погодные условия, превысил скорость и выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом-снегоуборщиком.
В результате этого ДТП один из пассажиров получил тяжелые травмы, а брат-близнец водителя погиб на месте.
- Фигурант дела свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU