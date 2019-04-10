В Чувашии сосед спас из горящей квартиры двух малолетних детей

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-10T16:46:22+03:00

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Накануне около 12.00 в Новочебоксарске в одной из квартир на втором этаже дома № 34 на улице Коммунистическая вспыхнул пожар.

Оставшиеся одни дома 8-летний мальчик и его годовалый брат могли погибнуть из-за шалости. Старший из детей нашел спички и поджег ткань на стеклянной двери кухни. Ребенок не смог сам сбить пламя.

Детский плач услышал вышедший на лестничную площадку 44-летний сосед. Мужчина вбежал в задымленную квартиру и вынес ребят. А после смог еще и потушить начинающийся пожар. Родители спасенных мальчиков приехали домой спустя час после произошедшего. Сообщает МЧС Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU