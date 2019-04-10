В 2019 году в Марий Эл приступят к строительству 4 новых детских садов

СЕГОДНЯ 19:44 2019-04-10T19:44:05+03:00

Это будет сделано в рамках реализации нацпроекта «Демография». Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Изменить размер текста: A A

В эту среду на федеральном совещании по вопросам исполнения нацпроекта «Демография» глава Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что в этом году в республике приступят к строительству 4 новых детсадов на 1 010 мест. Сдать их планируется в 2020 году.

Помимо этого, до этого момента в Марий Эл хотят ввести в эксплуатацию еще 4 новых дошкольных учреждений на 1040 мест. Их строительство уже продолжено.

Также, по словам Александра Евстифеева, в 2021 году в регионе будут созданы 560 новых ясельных мест.

Всего в Марий Эл в рамках нацпроекта «Демография» реализуется 5 региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и «Спорт - норма жизни».

В них запланировано привлечь на 2019-2024 годы 7,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU