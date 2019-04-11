2019-04-11T09:37:41+03:00
Экономика

ВТБ в Татарстане увеличил выдачи автокредитов на четверть

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ВТБ в Татарстане за январь-февраль 2019 года нарастил объем автокредитования на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк провел 640 сделок на общую сумму 420 млн рублей.

Основная доля сделок пришлась на новые автомобили – 66% в общем объёме выдач. При этом на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост доли кредитов на подержанные транспортные средства – до 34% в 2019г. Таким образом, в первые два месяца текущего года банк оформил 219 кредитов на подержанные транспортные средства на общую сумму более 114 млн рублей.

Самыми популярными марками у клиентов в этом году стали Lada, Hyundai, Kia и Volkswagen. Средняя стоимость автомобиля, приобретенного в кредит, составила 937 тысяч рублей, средняя сумма кредита – 657 тысяч рублей.

Всего за январь-февраль текущего года ВТБ выдал более 12,6 тысячи автокредитов на сумму 9,8 млрд рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Городами-лидерами по количеству оформленных кредитов стали за этот период Москва, Санкт-Петербург, Казань, Челябинск и Краснодар.

ВТБ предоставляет кредиты на новые и подержанные (не старше 10 лет) легковые автомобили отечественного и иностранного производства, а также коммерческий транспорт и мототехнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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