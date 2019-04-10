"Рад вернуться в семью": Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб "Рубина"
Тренерский штаб казанского "Рубина" пополнил новый специалист. Им стал бывший защитник команды Олег Кузьмин. Он только по окончании прошлого сезона завершил карьеру, а теперь официально стал тренером.
- Не каждый день выпадает возможность поработать в штабе такого тренера. Это было достаточно неожиданно для меня, и все произошло очень стремительно. Очень рад вновь вернуться в Рубиновую семью. Буду смотреть за защитниками, делиться опытом, подсказывать – это основная обязанность. Был предметный разговор с Курбаном Бекиевичем, очень надеюсь помочь команде в этом направлении. Плюс по возможности буду помогать селекционному отделу, - рассказал Кузьмин.
Отметим, что Кузьмин играл за "Рубин" с 2010 по 2018 годы. До этого он выступал за московские "Спартак", "Москву" и "Локомотив", элестинский "Уралан" и новороссийский "Черноморец". В составе "Рубина" он выиграл кубок и суперкубок России и становился бронзовым призером чемпионата страны.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»