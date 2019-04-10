2019-04-10T20:14:03+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле экс-сотрудник ГИБДД за взятку приговорен к 3 годам колонии

Он решил взять деньги с пьяной женщины-водителя
Олег ЛУГОВОЙ
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Приговор суда пока не вступил в свою законную силу. Фото: pixabay.comПриговор суда пока не вступил в свою законную силу. Фото: pixabay.com
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В Йошкар-Оле 29-летнего уже бывшего сотрудника ГИБДД признали виновным в получении взятки в значительном размере.

Так, на суде было доказано, что, 27 ноября прошлого года, будучи полицейским, мужчина остановил на 36 километре автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск» автомобиль «Шевролет Нива».

Машиной управляла женщина-водитель. При простой проверке выяснилось, что у нее нет полиса обязательного страхования. Когда же, сотрудник ГИБДД начал составлять на женщину протокол, то обнаружил у нее признаки алкогольного опьянения.

Она могла лишиться водительских прав. Но полицейский пошел «навстречу», он пообещал закрыть глаза на этот проступок за 40 тысяч рублей. У женщины при себе не было такой суммы, и они договорилась отдать их в Йошкар-Оле. Сотрудник ГИБДД согласился и в качестве страховки оставил у себя паспорт нарушительницы.

В итоге они встретились около одного из магазинов, где полицейского после передачи взятки задержали его коллеги.

- Суд приговорил мужчину к 3 годам колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей, а также запретил ему 2 года занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, - сообщили в прокуратуре Марий Эл.

Кроме этого, осужденный был лишен специального звания - лейтенант полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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