В Татарстане «Тотальный диктант-2019» напишут на более чем 70 площадках
В это воскресенье, 14 апреля, пройдет международная акция «Тотальный диктант-2019». Примут в ней участие и жители Татарстана. Так, в назначенную дату в 10.00 в республике все желающие смогут проверить свои знания по русскому языку. Для этого в регионе организовали более 70 площадок во всех районах.
Напомним, что в этот раз автором диктанта стал писатель, литературовед и член Союза российских писателей Павел Басинский.
Специально для этого он создал текст, который должен погрузить участников акции в атмосферу произведений Пушкина, Гоголя, Горького и Толстого.
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ИСТОЧНИК KP.RU