2019-04-10T17:46:27+03:00
Общество

В Татарстане у алиментщика арестовали автомобиль BMW X5

Мужчина задолжал деньги на содержание своего сына
Лика ИСАЕВА
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Фото: fssp.ruФото: fssp.ru
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Житель Менделеевска после развода с супругой забыл про свои родительские обязанности и не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Общая сумма долга в и тоге достигла суммы в 150 тысяч рублей.

43-летний должник к приставам по вызову не приходил, скрывался от них и скрывал свое имущество.

Мужчину объявили в розыск, и вскоре установили место его проживания. Одновременно установили и наличие у должника иномарки BMW X5.

Автомобиль арестовали и собирались выставить на торги, чтобы оплатить долги горе-отца. Но мужчина не пожелал расставаться с любимым автомобилем и принес всю сумму долга.

Деньги уже перечислены его экс-супруге как взыскательнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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