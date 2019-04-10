В Татарстане у алиментщика арестовали автомобиль BMW X5
Житель Менделеевска после развода с супругой забыл про свои родительские обязанности и не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Общая сумма долга в и тоге достигла суммы в 150 тысяч рублей.
43-летний должник к приставам по вызову не приходил, скрывался от них и скрывал свое имущество.
Мужчину объявили в розыск, и вскоре установили место его проживания. Одновременно установили и наличие у должника иномарки BMW X5.
Автомобиль арестовали и собирались выставить на торги, чтобы оплатить долги горе-отца. Но мужчина не пожелал расставаться с любимым автомобилем и принес всю сумму долга.
Деньги уже перечислены его экс-супруге как взыскательнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU