Казанский вертолетный завод может начать собирать пожарные вертолеты «Ка-32»

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-10T15:51:21+03:00

Также в столице Татарстана будет облет техники

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Стало известно, что сборку пожарных вертолетов «Ка - 32» планируют поручить Казанскому вертолетному заводу. Об этом со ссылкой на гендиректора холдинга «Вертолеты России» сообщают «Ведомости». Издание, правда, не уточняет сроков переноса сборки техники с Кумертауского авиационного производственного предприятия в Казань.

Также в столице Татарстана будет осуществляться облет собранной техники. Отмечается, что перенос вызван тем, что «Ка-32» в год производится всего несколько штук. И именно казанский завод может позволить себе такую «штучную» сборку.

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ИСТОЧНИК KP.RU