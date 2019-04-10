Казанский вертолетный завод может начать собирать пожарные вертолеты «Ка-32»
Стало известно, что сборку пожарных вертолетов «Ка - 32» планируют поручить Казанскому вертолетному заводу. Об этом со ссылкой на гендиректора холдинга «Вертолеты России» сообщают «Ведомости». Издание, правда, не уточняет сроков переноса сборки техники с Кумертауского авиационного производственного предприятия в Казань.
Также в столице Татарстана будет осуществляться облет собранной техники. Отмечается, что перенос вызван тем, что «Ка-32» в год производится всего несколько штук. И именно казанский завод может позволить себе такую «штучную» сборку.
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ИСТОЧНИК KP.RU