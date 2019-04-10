2019-04-10T19:28:46+03:00
Происшествия

Казанские полицейские задержали серийных 19-летних грабителей

Также выяснилось, что парни причастны еще и к краже из квартиры [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Задержанных на два месяца поместили под стражу.Задержанных на два месяца поместили под стражу.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Началось все с того, что в конце марта в полицию Казани обратился 48-летний горожанин. Мужчина заявил, что стал жертвой грабежа. Двое парней на улице, угрожая предметом похожим на нож, отобрали у него деньги и сотовый телефон. Сумма ущерба составила 19 тысяч рублей.

Как выяснили правоохранители, незадолго до происшествия потерпевший выпивал спиртное со своими обидчиками в одном из баров Вахитовском районе города. Когда они вышли на улицу, молодчики воспользовались тем, что рядом никого не было и ограбили мужчину, а после скрылись.

На следующий день в полицию Казани поступило схожее заявление. 22-летний потерпевший сообщил, что рано утром на улице Пушкина двое неизвестных открыто похитили кошелек с деньгами и банковскими картами, а также паспорт.

Оказалось, что это те же парни. Их быстро вычислили и задержали.

Казанские полицейские задержали серийных 19-летних грабителей.МВД по РТ

- 19-летние жители Елабуги и Казани признались в содеянном. Их поместили под стражу, - сообщили в МВД Татарстана.

Позже выяснилось, что они обокрали еще и квартиру своей знакомой, с которой вместе выпивали. Женщина лишилась телевизора стоимостью 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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