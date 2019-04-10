Какие вопросы будут рассматриваться 18 апреля на заседании Казанской городской Думы
В повестке дня 11 пунктов, в том числе и «Разное»
Фото: kzn.ru
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В следующий четверг, 18 апреля, в Ратуше столицы Татарстана состоится XXXIII сессия Казанской городской Думы третьего созыва. Заседать депутаты начнут в 10.00.
Депутатам предстоит обсудить следующие вопросы:
В повестке дня пока значатся 11 вопросов. В их числе реализация государственной молодежной политики в городе, исполнение бюджета Казани за 2018 год, протест прокурора, внесение изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки, а также пункт «Разное».
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ИСТОЧНИК KP.RU