2019-04-10T17:01:14+03:00
Общество

Какие вопросы будут рассматриваться 18 апреля на заседании Казанской городской Думы

В повестке дня 11 пунктов, в том числе и «Разное»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В следующий четверг, 18 апреля, в Ратуше столицы Татарстана состоится XXXIII сессия Казанской городской Думы третьего созыва. Заседать депутаты начнут в 10.00.

Депутатам предстоит обсудить следующие вопросы:

В повестке дня пока значатся 11 вопросов. В их числе реализация государственной молодежной политики в городе, исполнение бюджета Казани за 2018 год, протест прокурора, внесение изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки, а также пункт «Разное».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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