2019-04-10T14:31:39+03:00
Происшествия

В Чебоксарах экс- замначальника колонии подозревают в том, что он делал из подчиненных «рабов»

Утверждается, что опасавшиеся последствий сотрудники трудились не только в квартирах фигуранта дела, но и в домовладениях его знакомых
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В отношении уже бывшего замначальника исправительной колони №1 в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, с 2017 по 2018 года, занимая озвученную должность в ИК №1, подозреваемый делал из своих 12 подчиненных «рабов».

Сотрудникам колонии приходилось мирится с этим так, как они находились в служебной зависимости и опасались неблагоприятных для себя последствий со стороны уже бывшего их руководителя.

В свое служебное время сотрудники исправительного учреждения обязаны были выполнять строительные и хозяйственные работы в двух квартирах и домовладении подозреваемого, которые находятся в Новочебоксарске и Мариинском Посаде.

Также, утверждается, что экс-замначальника колонии сдавал в «аренду» своих подчиненных знакомым в Чебоксарах и Моргаушском районе.

- В настоящее время устанавливается все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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