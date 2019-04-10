В Чебоксарах экс- замначальника колонии подозревают в том, что он делал из подчиненных «рабов»
В отношении уже бывшего замначальника исправительной колони №1 в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».
По версии следствия, с 2017 по 2018 года, занимая озвученную должность в ИК №1, подозреваемый делал из своих 12 подчиненных «рабов».
Сотрудникам колонии приходилось мирится с этим так, как они находились в служебной зависимости и опасались неблагоприятных для себя последствий со стороны уже бывшего их руководителя.
В свое служебное время сотрудники исправительного учреждения обязаны были выполнять строительные и хозяйственные работы в двух квартирах и домовладении подозреваемого, которые находятся в Новочебоксарске и Мариинском Посаде.
Также, утверждается, что экс-замначальника колонии сдавал в «аренду» своих подчиненных знакомым в Чебоксарах и Моргаушском районе.
- В настоящее время устанавливается все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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