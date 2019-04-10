Татарстанские таможенники нашли в присланных капсулах для похудения запрещенные вещества

СЕГОДНЯ 19:18 2019-04-10T19:18:54+03:00

Вот такие таблетки изъяли на таможне Фото: Из материалов пресс-службы

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Во время контроля международных посылок из Таиланда таможенники выявили желатиновые капсулы для похудения, в которых содержались запрещенные к перемещению сильнодействующие вещества.

При этом в аннотации к ним утверждалось, что средство для похудения состоит на 100% из натуральных компонентов с экстрактами горького апельсина, индийского лотоса, алисмы, кассии и L-карнитина.

Но экспертиза выявила наличие в капсулах сибутрамина - это вещество и его структурные аналоги, обладающие схожим психоактивным действием, относятся к сильнодействующим веществам.

- Всего в первом квартале 2019 года в ходе таможенного контроля нами выявлено 15 международных почтовых отправлений с лекарственными препаратами, в которых содержались психотропные либо сильнодействующие вещества, - рассказал начальник Казанского почтового таможенного поста Татарстанской таможни Павел Саксонов. – Из них 6 МПО с капсулами для похудения, 5 из Таиланда и 1 из Китая, которые содержали сибутрамин.

ИСТОЧНИК KP.RU