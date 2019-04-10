СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-10T13:27:34+03:00

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В эту среду в «Казань ЭКСПО» прошло заседание Кабмина Татарстана с участием президента республики Рустама Минниханова и заместителя министра энергетики России Антона Инюцына.

Темой обсуждения стала реализации госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Татарстан по итогам 2018 года и задачи на 2019 год».

Так, по словам Рустама Минниханова, регион в России по показателям энергоемкости ВРП находится на 22 позиции и надо проанализировать эту ситуацию, чтобы выяснить где есть резервы.

Также президент Татарстана подверг критике неэффективное расходование тепла, а также электричества в местных больницах и школах.

- По расходам электроэнергии на снабжение здравоохранения мы - на 29 месте, - отметил глава республики. – По расходу тепловой энергии в учреждениях образования – 39 место, в учреждениях здравоохранения – 35 место.

В итоге он предложил разработать спецпрограмму для эффективного расходования тепловой и электроэнергии в бюджетной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU