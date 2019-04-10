2019-04-10T13:44:17+03:00
Происшествия

Татарстанец с ножом ограбил и надругался над женщиной в общежитии, а после проводил ее домой

Его довольно быстро вычислили и задержали
Лика ИСАЕВА
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Задержанный за секс-насилие и разбой помещен на время следствия под стражу.Задержанный за секс-насилие и разбой помещен на время следствия под стражу.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Нижнекамске нападение на местную жительницу произошло в ночь с 6 на 7 апреля на проспекте Строителей.

Там, поздно возвращавшуюся домой женщину ее заприметил 51-летний горожанин. Угрожая ножом, он сначала ограбил свою жертву. В карман злоумышленника перекочевали телефон за 13 тысяч рублей и наличность в сумме одной тысячи рублей.

Затем мужчина заставил свою жертву пойти вместе с ним в общежитие и там в одной из комнат надругался над ней.

Получив свое, злоумышленник проводил женщину домой.

Мужчину полицейские довольно быстро вычислили и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело за разбой и насильственные действия сексуального характера. На время следствия он помещен под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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