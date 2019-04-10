11 апреля в Казани без воды на день оставят одну гостинцу и 15 жилых домов

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-10T14:56:31+03:00

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В этот четверг, 11 апреля, в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана из-за проведения ремонтных работ на день собираются отключить воду по ряду адресов.

Так, с 9.00 до 23.00 краны пересохнут: улица Бондаренко, 1, 3, улица Короленко, 30 (гостиница «Новинка»), 30б, улица Маршала Чуйкова, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г. Сообщает МУП «Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU