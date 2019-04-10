2019-04-10T13:02:01+03:00
Дом. Семья

В Чебоксарах в честь 550-летнего юбилея города в его заливе поселят 34 лебедя

Царственные птицы белого и черного цвета уже проходят адаптацию в детском парке столицы Чувашии [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: @salaevaallaФото: @salaevaalla
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О том, когда на воду залива в Чебоксарах выпустят достопримечательность столицы Чувашии - лебедей, рассказала на своей соцстранице заместитель сити-менеджера города Алла Салаева. Она сообщила, что в честь 550-летнего юбилея столицы Чувашии в 2019 году принято решение выпустить 34 лебедя белого и черных цветов.

В Чебоксарах на заливе поселят 34 лебедя. Автор: @salaevaalla.

- К юбилею Чебоксар на нашем заливе снова поселится совершенная красота, - сообщает чиновница. - Благородные лебеди, черные и белые, осваиваются сейчас в детском парке имени Андрияна Николаева. Их будет 34! Согласитесь, залив - не залив, если по нему нет грациозного движения и доверчивых глаз этих чудесных птиц.

Уже 1 мая лебеди выйдут в открытую воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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