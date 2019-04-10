Жителя Чувашии, который насмерть зарубил топором приятеля, суд отправил в психушку

СЕГОДНЯ 15:08 2019-04-10T15:08:52+03:00

Эксперты подсчитали – жертве было нанесено не менее 25 ударов причем как лезвием, так и обухом

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59-летнего жителя села Кармалы Янтиковского района обвиняли в убийстве приятеля.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре прошлого года в своем селе мужчина выпивал вместе с потерпевшим.

В один из моментов между собутыльниками вспыхнула ссора. В ходе конфликта обвиняемый схватил топор и зарубил им своего оппонента. Как потом подсчитали эксперты - жертве было нанесено не менее 25 ударов причем как лезвием, так и обухом. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

- Опираясь на заключение судебно-психиатрической экспертизы, суд признал мужчину невменяемым. Поскольку он не мог, не может осознавать фактический характер и опасность своих действий, а также руководить ими из-за хронического психического расстройства, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Постановлением суда в отношении мужчины применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре спецтипа. Данное решение не вступило в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU