2019-04-10T12:38:15+03:00
Происшествия

В Казани под завалами мусора в квартире нашли тело 71-летней пенсионерки

Женщина превратила свое жилище в настоящую свалку [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В полицию обратились родственники 71-летней пенсионерки, проживающей на четвертом этаже дома на улице Липатова в казанском поселке Дербышки.

Они несколько дней не могли связаться с ней - телефон она не брала, а попасть в квартиру было невозможно. Дело в том, что пенсионерка превратила ее в свалку мусора, пакеты лежали во всех комнатах - они были забиты отходами до потолка.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

В ситуации с пенсионеркой пришлось разбираться как полицейским, так и спасателями ЗПСО-2 МЧС Татарстана. В итоге, когда удалось забраться в квартиру через балкон, было обнаружено тело хозяйки. Оно лежало под грудой мусора. Причины смерти пенсионерки будут выяснять судмедэксперты.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU

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