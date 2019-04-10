В Казани под завалами мусора в квартире нашли тело 71-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-10T12:38:15+03:00

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В полицию обратились родственники 71-летней пенсионерки, проживающей на четвертом этаже дома на улице Липатова в казанском поселке Дербышки.

Они несколько дней не могли связаться с ней - телефон она не брала, а попасть в квартиру было невозможно. Дело в том, что пенсионерка превратила ее в свалку мусора, пакеты лежали во всех комнатах - они были забиты отходами до потолка.

Фото: МЧС Татарстана

В ситуации с пенсионеркой пришлось разбираться как полицейским, так и спасателями ЗПСО-2 МЧС Татарстана. В итоге, когда удалось забраться в квартиру через балкон, было обнаружено тело хозяйки. Оно лежало под грудой мусора. Причины смерти пенсионерки будут выяснять судмедэксперты.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU