В Казани под завалами мусора в квартире нашли тело 71-летней пенсионерки
В полицию обратились родственники 71-летней пенсионерки, проживающей на четвертом этаже дома на улице Липатова в казанском поселке Дербышки.
Они несколько дней не могли связаться с ней - телефон она не брала, а попасть в квартиру было невозможно. Дело в том, что пенсионерка превратила ее в свалку мусора, пакеты лежали во всех комнатах - они были забиты отходами до потолка.
Фото: МЧС Татарстана
В ситуации с пенсионеркой пришлось разбираться как полицейским, так и спасателями ЗПСО-2 МЧС Татарстана. В итоге, когда удалось забраться в квартиру через балкон, было обнаружено тело хозяйки. Оно лежало под грудой мусора. Причины смерти пенсионерки будут выяснять судмедэксперты.
Фото: МЧС Татарстана
Фото: МЧС Татарстана
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ИСТОЧНИК KP.RU
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