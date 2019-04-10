2019-04-10T12:49:32+03:00
Происшествия

В Ульяновске столкнулись "Газель" и трамвай, есть пострадавший

На место аварии вызвали медиков и спасателей [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: МЧС Ульяновской области.Фото: МЧС Ульяновской области.
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Утром 10 апреля в Ульяновске произошла авария. Примерно в 9:19 на перекрестке улиц Нариманова и Шевцовой столкнулись "Газель" и трамвай. Удар был достаточно сильным. На место аварии вызвали медиков и спасателей. По данным пресс-службы регионального МЧС, в результате ДТП пострадал один человек.

Кроме того, авария привела к серьезному перебою в работе электротранспорта. В ряд на месте ДТП выстроились десятки трамваев, которые, естественно, не могли продолжить движение пока устранялись последствия произошедшей аварии.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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