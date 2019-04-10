В Татарстане во время пожара в бане пострадал человек

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-10T11:54:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в домохозяйстве 54-летнего жителя села Сарманово начался во вторник, 9 апреля, в в 17.42. Приехавших огнеборцев встретил сам хозяин. Мужчина еще до приезда пожарных пытался самостоятельно потушить крышу бани, но не смог. Он получил ожоги 1-2 степени - 69%, и госпитализирован в больницу.

Горела крыша бани на площади 15 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на гараж, который находится на расстоянии пяти метров. С огнем удалось быстро справиться.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей, - сообщили в МЧС Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU