В Татарстане за покупку для разведения лошадей исторической татарской породы обещают субсидии в 60%

СЕГОДНЯ 11:26 2019-04-10T11:26:24+03:00

Для получения возмещения понесенных затрат на покупку и содержание животноводы должны предоставить также племенное свидетельство или паспорт на каждую лошадь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

О возмещении затрат на это рассказали в Минсельхозе республики

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Во время подведения итогов работы животноводческой отрасли за первый квартал 2019 года в Минсельхозе Татарстана заместитель главы ведомства Назип Хазипов рассказал о субсидии для тех, кто будет покупать для разведения лошадей исторической татарской породы.

По его словам, в республике могут возместить животноводам за это до 60% понесенных затрат. Кроме того, их будут поддерживать и в плане содержания маточного поголовья – 20 тысяч рублей на одну лошадь татарской породы.

При этом, озвученная субсидия будет выдаваться ежегодно, но только при сохранении маточного поголовья. Также условием для возмещения части понесенных при разведении лошадей исторической татарской породы затрат помимо прочего является наличие у получателей племенных свидетельств или паспортов на каждую голову.

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ИСТОЧНИК KP.RU