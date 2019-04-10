В Казани неопытный девушка-водитель спровоцировала ДТП из трех иномарок, один человек пострадал

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-10T11:11:39+03:00

По предварительным данным, водитель "Ниссана Жук" проигнорировала дорожный знак "Движение прямо и направо". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пассажирку одной из машин госпитализировали с места аварии

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Столкновение трех автомобилей - двух "ДЭУ Нексии" и "Ниссан Жук", произошло 9 апреля, во вторник, в 18.20 на перекрестке улиц Ершова и Искра в Советском районе столицы Татарстана.

По предварительным данным, 20-летняя девушка-водитель "Ниссана Жук", не имея достаточного опыта управления автомобилем, грубо нарушила правила дорожного движения - она повернула налево, игнорируя дорожный знак "Движение прямо и направо".

В результате женщина-водитель врезалась в "ДЭУ Нексию" под управлением 31-летнего водителя. От удара его автомобиль отбросило на встречку, где он врезался во второй автомобиль марки "ДЭУ Нексия". Этой иномаркой управлял 45-летний мужчина.

- В результате ДТП 33-летняя пассажирка второго автомобиля "Дэу" получила травму головы, ее госпитализировали с места аварии, - сообщили в ГИБДД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU