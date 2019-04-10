2019-04-10T10:57:04+03:00
Общество

За строительство подъездной дороги к будущему МСЗ под Казанью заплатят 44 миллиона рублей

Путь ведущий к запланированному мусоросжигательному заводу должны сдать уже в декабре 2019 года [схема]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: vv-fad.ruФото: vv-fad.ru
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На сайте госзакупок появился тендер на строительство «подъездной автомобильной дороги к «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год (Россия, Республика Татарстан

Начальная сумма контракта 44 159 046 рублей. За эти деньги победитель аукциона должен вырубить деревья, подготовить ландшафт, построить саму дорогу и заново высадить деревья, а также сделать газоны. Все это подрядчик обязан будет сдать до 2 декабря 2019 года.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Напомним, Росприроднадзор уже одобрил проект самого мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью. Управление сослалось на положительные результаты экологической экспертизы. Тем не менее у противников строительства МСЗ и ряда экспертов другое мнение. В свою очередь официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова заявил, что в итоге по этому вопросу будет проведена также международная экспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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