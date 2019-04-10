В Казани иномарка сбила 7-летнюю девочку на самокате
Наезд на 7-летнюю девочку произошел во вторник, 9 апреля, в 16.45 на улице Тунакова в Московском районе столицы Татарстана.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Казани, ребенок на самокате вместе с бабушкой переходила дорогу напротив дома №64, когда ее сбила иномарка. Автомобилем "КИА Спортейдж" управлял 42-летний мужчина.
По мнению госавтоинспекторов, водитель не выбрал безопасную скорость, поэтому и произошло ДТП.
Пострадавшую девочку увезли в больницу с травмой головы. У нее диагностировано сотрясение головного мозга, ушибы ног.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»