В Казани иномарка сбила 7-летнюю девочку на самокате

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-10T10:48:02+03:00

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Наезд на 7-летнюю девочку произошел во вторник, 9 апреля, в 16.45 на улице Тунакова в Московском районе столицы Татарстана.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Казани, ребенок на самокате вместе с бабушкой переходила дорогу напротив дома №64, когда ее сбила иномарка. Автомобилем "КИА Спортейдж" управлял 42-летний мужчина.

По мнению госавтоинспекторов, водитель не выбрал безопасную скорость, поэтому и произошло ДТП.

Пострадавшую девочку увезли в больницу с травмой головы. У нее диагностировано сотрясение головного мозга, ушибы ног.

ИСТОЧНИК KP.RU