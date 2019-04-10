Начальник управления образования Набережных Челнов будет временно руководить Автозаводским районом
Винера Харисова назначили временно исполняющим обязанности главы района
Фото: мэрия Набережных Челнов.
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Начальник управления образования и по делам молодежи Винер Харисов назначен исполняющим обязанности главы Автозаводского района. Сегодня, 10 апреля, он заступил на должность согласно распоряжению руководителя Исполнительного комитета.
- В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности главы Автозаводского района, - отметили в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.
Отметим, что Винер Харисов в Татарстане считается едва ли не самым открытым чиновником. Он активно пользуется соцсетями и оперативно дает комментарии по всем конфликтным ситуациям в сфере образования Набережных Челнов.
ИСТОЧНИК KP.RU