Начальник управления образования Набережных Челнов будет временно руководить Автозаводским районом

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-10T09:57:36+03:00

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Начальник управления образования и по делам молодежи Винер Харисов назначен исполняющим обязанности главы Автозаводского района. Сегодня, 10 апреля, он заступил на должность согласно распоряжению руководителя Исполнительного комитета.

- В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности главы Автозаводского района, - отметили в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.

Отметим, что Винер Харисов в Татарстане считается едва ли не самым открытым чиновником. Он активно пользуется соцсетями и оперативно дает комментарии по всем конфликтным ситуациям в сфере образования Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU