2019-04-10T10:12:25+03:00
Спорт

Казанский "Ак Барс" нашел нового главного тренера для своего фарм-клуба

Выступающий в ВХЛ "Барс" возглавит Сергей Душкин
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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У казанского "Барса" в следующем сезоне ВХЛ будет новый главный тренер. Накануне стало известно, что фарм-клуб "Ак Барса" возглавит Сергей Душкин. Он известен по работе в ижевской "Ижстали", глазовском "Прогрессе", курганском "Зауралье" и ангарском "Ермаке".

В тренерский штаб также вошли Дмитрий Балмин, Эдуард Горбачёв и тренер вратарей Александр Агопеев. Айрат Кадейкин, ранее исполнявший обязанности главного тренера "Барса", продолжит работу в системе клуба.

– Решение об изменениях в тренерском штабе "Барса" принято в связи с результатами команды в прошлом сезоне. Мы знаем Сергея Васильевича по работе в командах ВХЛ, этот тренер имеет опыт взаимодействия с молодыми командами, он любит работу, фанатично относится к хоккею, требователен и всегда выстраивает дисциплину в коллективе. Перед новым тренерским штабом ставится задача подготовки резерва для основного состава и попадания в плей-офф, - заявил генменеджер "Ак Барса" Рафик Якубов.

Отметим, что в минувшем сезоне "Барс" финишировал на 17 месте в регулярном чемпионате ВХЛ, лишь по дополнительным показателям уступив место в плей-офф орскому "Южному Уралу" и китайскому "Ценг Тоу".

ИСТОЧНИК KP.RU

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