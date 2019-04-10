33 очка Макколуму позволили УНИКСу одолеть на выезде эстонский "Калев"

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-10T09:00:11+03:00

Изменить размер текста: A A

После гостевой победы над ЦСКА баскетболисты УНИКСа оказались в роли теневого лидера. Да, пока казанцы вторые, но, в случае побед во всех оставшихся матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ именно подопечные Прифтиса выиграют регулярку.

Первый шаг на пути к, можно сказать, историческому успеху казанские баскетболисты сделали в Таллине, где встречались с местным "Калевом". Несмотря на кажущуюся разницу в классе легко УНИКСу не было.

В первой четверти эстонцы контролировали ход матча и ушли на первый перерыв лидерами - 25:22. А вот со второй десятиминутки казанцы начали наращивать обороты и постепенно взяли игру под контроль. На большой перерыв команды ушли при счете 47:42 в пользу УНИКСа.

Решающей в матче стала третья четверть. Казанцы выиграли этот игровой отрезок с перевесом в 12 очков. В заключительном игровом отрезке главной задачей было не растерять преимущество. В итоге 107:95 в пользу УНИКСа. Самым результативным в составе казанцев стал Эрик Макколум, набравший 33 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU