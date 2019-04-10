В Чебоксарах во время тест-драйва разбили иномарку стоимостью 4,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-10T08:57:19+03:00

Вот так после аварии выглядит автомобиль почти за 5 миллионов рублей Фото: соцсети

В этой аварии пострадали еще два автомобиля

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Сильная авария, в которой, по счастливой случайности, не пострадали люди, произошла во вторник, 9 апреля, днем в проезде Машиностроителей в столице Чувашии. Там столкнулись сразу три иномарки.

Как сообщили в соцсетях свидетели этой аварии, водитель новенького VW Touareg, который выставлен автосалоном для тест-драйва, врезался в попутную «Тойоту». После этого удара «Тойота» врезалась в «Опель», едва успевшего повернуть со встречки налево. Автомобили получили сильные повреждения.

После аварии с "Туарегом"Фото: соцсети

Фото: соцсети

- В такой комплектации этот кроссовер стоит от 4 миллионов 719 тысяч рублей, - заметили в паблике "За рулем".

ИСТОЧНИК KP.RU