С начала 2019 года сумма ущерба от «черных копателей» в Татарстане превысила 23 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 20:11 2019-04-09T20:11:57+03:00

Только нелегальной добычи общераспространенных полезных ископаемых было зафиксировано 15 случаев

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Как сообщил на аппаратном совещании замглавы Минэкологии Татарстана Фаяз Шакиров, с начала 2019 года сумма ущерба от «черных копателей» в республике превысила 23 миллиона рублей.

Всего, по его словам, за указанный период экологами в регионе было выявлено 128 подобных нарушений.

Так, 15 случаев касаются добычи общераспространенных полезных ископаемых без необходимой на то лицензии, 23 случая – нелегальной добычи подземных вод, 90 нарушений за невыполнение лицензионных соглашений.

Только за незаконную разработку карьеров в Татарстане было наложено штрафов на 3,1 миллиона рублей.

- Так, к примеру, в Елабужском районе выявлен незаконный карьер площадью 1 298 квадратных метров. А ущерб, причиненный в результате безлицензионной разработки в Лаишевском районе, составил более 12,6 миллиона рублей, - сообщил Шакиров.

ИСТОЧНИК KP.RU