В казанском поселке Привольный установили фотоловушки на тех, кто мусорит

СЕГОДНЯ 19:02 2019-04-09T19:02:22+03:00

Нарушителей будут вычислять по госномеру автомобиля, на котором привезут отходы

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В этот вторник в казанском поселке Привольный сотрудники Минэкологии Татарстана установили на улице Жемчужная фотоловушку. Она будет ловить в свой объектив и фиксировать тех, кто занимается нелегальной свалкой отходов.

Дело в том, что местные жителя давно уже жалуются на нелегальный сброс мусора на территории поселка.

- Фотоловушки уже установили в нескольких секретных местах. В первую очередь они будут снимать нарушителей, приехавших на свалку на транспорте — их проще найти по госномеру, - заявляет старший специалист 3 разряда центрального территориального управления Минэкологии Татарстана Фанзиль Хазиев.

Снимки, сделанные такими фотоловушками, автоматически отправляются на компьютер экологов.

Сегодня в Татарстане используется 21 камера фотофиксации. В 2018 году с их помощью удалось выявить 123 нарушения природоохранного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU