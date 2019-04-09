В казанском поселке Привольный установили фотоловушки на тех, кто мусорит
В этот вторник в казанском поселке Привольный сотрудники Минэкологии Татарстана установили на улице Жемчужная фотоловушку. Она будет ловить в свой объектив и фиксировать тех, кто занимается нелегальной свалкой отходов.
Дело в том, что местные жителя давно уже жалуются на нелегальный сброс мусора на территории поселка.
- Фотоловушки уже установили в нескольких секретных местах. В первую очередь они будут снимать нарушителей, приехавших на свалку на транспорте — их проще найти по госномеру, - заявляет старший специалист 3 разряда центрального территориального управления Минэкологии Татарстана Фанзиль Хазиев.
Снимки, сделанные такими фотоловушками, автоматически отправляются на компьютер экологов.
Сегодня в Татарстане используется 21 камера фотофиксации. В 2018 году с их помощью удалось выявить 123 нарушения природоохранного законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU