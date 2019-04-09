2019-04-09T19:51:58+03:00
Экономика

Moody's: Татарстан один из самых благополучных регионов России в 2019-2020 годах

Согласно исследованию известного рейтингового агентства, с экономической точки зрения пока пальма первенства в стране за сырьевыми субъектами
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service провело исследование и сделало заключение – Татарстан является одним из самых благополучных регионов России в 2019-2020 годах.

Так, по мнению специалистов, в стране с экономической точки зрения пальма первенства останется за сырьевыми регионами.

При этом, также отмечается, что реальные доходы населения в большинстве субъектах РФ в 2018 году продолжали снижаться. Как и инвестиции - более чем на 50%. Не наблюдалось последнего именно в сырьевых регионах страны. Это стало возможным из-за относительно высоких цен на углеводороды, укреплению мировой экономики и падению курса рубля.

- В 2018 году вразрез федеральным тенденциям по объему инвестиций в основной капитал мы сумели сохранить уровень предыдущего года. Кроме того, мы наблюдали рост иностранных инвестиций на 37%, – прокомментировала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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