10 апреля зампред Правительства России Дмитрий Козак проведет заседание по празднованию 50-летия завода «КАМАЗ»

СЕГОДНЯ 18:50 2019-04-09T18:50:50+03:00

В день визита федерального чиновника в городе запланировано открытие Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности - ТЭФ-2019. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В эту среду, 10 апреля, в Набережные Челны прибудет зампред Правительства России Дмитрий Козак. В аэропорту Бегишево его встретит президент Татарстана Рустам Минниханов.

Федеральный чиновник проведет заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 50-летия завода «КАМАЗ».

Кроме того, в этот день в Набережных Челнах пройдет также заседание правительства Татарстана «О ходе реализации государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014–2020 годы" по итогам 2018 года и задачах на 2019 год».

Оно пройдет в рамках Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности - ТЭФ-2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU