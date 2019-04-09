10 апреля зампред Правительства России Дмитрий Козак проведет заседание по празднованию 50-летия завода «КАМАЗ»
В эту среду, 10 апреля, в Набережные Челны прибудет зампред Правительства России Дмитрий Козак. В аэропорту Бегишево его встретит президент Татарстана Рустам Минниханов.
Федеральный чиновник проведет заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 50-летия завода «КАМАЗ».
Кроме того, в этот день в Набережных Челнах пройдет также заседание правительства Татарстана «О ходе реализации государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014–2020 годы" по итогам 2018 года и задачах на 2019 год».
Оно пройдет в рамках Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности - ТЭФ-2019.
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ИСТОЧНИК KP.RU