В Татарстане задержали «заработавших» на фальшивых деньгах более 140 тысяч рублей
Татарстанские полицейские задержал троих граждан подозреваемых в сбыте фальшивых денег на территории Казани, Зеленодольска, Чебоксар и Нижнего Новгорода.
Как установили оперативники, один из задержанный через интернет покупал пятитысячные рублевые купюры. Получая фальшивки на руки, злоумышленники по ночам ходили в бары и круглосуточные магазины. В последних, например, они на подделки покупали продукты и спиртное.
В общей сложности на фальшивках этой троице удалось «заработать» более 140 тысяч рублей.
В Татарстане задержали «заработавших» на фальшивых деньгах более 140 тысяч рублей.МВД по РТ
- В ходе проведенных обысков в жилищах и автомобилях задержанных были изъяты купленные за фальшивки продукты, товары, выручку, а также ноутбуки и мобильные телефоны, с которых осуществлялся выход в интернет для заказа поддельных купюр, - сообщают в МВД Татарстана.
В отношении всех троих подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
ИСТОЧНИК KP.RU
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