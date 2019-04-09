2019-04-09T17:40:47+03:00
Происшествия

В Татарстане задержали «заработавших» на фальшивых деньгах более 140 тысяч рублей

Поддельные пятитысячные купюры покупались через интернет [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Злоумышленники по ночам ходили в бары и круглосуточные магазины.Злоумышленники по ночам ходили в бары и круглосуточные магазины.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Татарстанские полицейские задержал троих граждан подозреваемых в сбыте фальшивых денег на территории Казани, Зеленодольска, Чебоксар и Нижнего Новгорода.

Как установили оперативники, один из задержанный через интернет покупал пятитысячные рублевые купюры. Получая фальшивки на руки, злоумышленники по ночам ходили в бары и круглосуточные магазины. В последних, например, они на подделки покупали продукты и спиртное.

В общей сложности на фальшивках этой троице удалось «заработать» более 140 тысяч рублей.

В Татарстане задержали «заработавших» на фальшивых деньгах более 140 тысяч рублей.МВД по РТ

- В ходе проведенных обысков в жилищах и автомобилях задержанных были изъяты купленные за фальшивки продукты, товары, выручку, а также ноутбуки и мобильные телефоны, с которых осуществлялся выход в интернет для заказа поддельных купюр, - сообщают в МВД Татарстана.

В отношении всех троих подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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