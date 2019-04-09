Татарстанца, обманувшего иностранцев на 2 миллиона рублей, приговорили к колонии общего режима

СЕГОДНЯ 19:23 2019-04-09T19:23:23+03:00

Изменить размер текста: A A

54-летнего жителя села Большие Ширданы Зеленодольского района признали виновным в мошенничестве на сумму более 2 миллионов рублей.

В суде было установлено, что течение трех лет, начиная с февраля 2014 года, татарстанец обещал иностранцам за деньги помочь в получении российского гражданства, разрешения на временное проживание в стране, устроить на работу в правоохранительные органы, освободить от наказания в виде лишения свободы, а также изготовить годовой отчет о деятельности иностранного гражданина на территории России.

Вот только из всего перечисленного мужчина не мог, да и не думал претворять в жизнь. Полученные от 9 обманутых им человек деньги он потратил на себя.

- В итоге суд приговорил татарстанца к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденного причиненного ущерба. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU