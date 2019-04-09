В Татарстане на видео засняли спасение мужчины, провалившегося под лед
В этот вторник на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что в Зеленодольском районе на реке Свияга вблизи автомобильного моста трассы М-7 «Волга» (755-756 км) под лед провалился мужчина.
На место происшествия выдвинулось судно на воздушной подушке. Как выяснили спасатели, едва не утонул 45-летний мужчина. Он провалился под лед. Из ледяной воды его достали, оказавшиеся рядом рыбаки, но после этого мужчина отказался самостоятельно добираться до берега, боясь снова провалиться.
В Татарстане на видео засняли спасение мужчины, провалившегося под лед.МЧС Татарстана
С помощью специальных приспособлений спасатели смогли доставить мужчину до судна на воздушной подушке и переправить его на берег. Там спасенного передали в руки медиков.
- Настоятельно рекомендуем всем любителям зимней рыбалки остановиться и не подвергать свою жизнь опасности, - вновь предупреждает о тонком весеннем льде МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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